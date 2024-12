Atacarejo em Caxias do Sul recebe o Papai Noel neste sábado e tem teatro gratuito durante a semana

O clima de Natal continua ao longo da semana. O grupo Ueba, de Caxias do Sul, que tem apoio do Fort, apresenta na terça-feira (17), às 18h, o espetáculo Mensageiros do Noel.

O Natal do Fort também tem prêmios. Neste final de ano, a rede vai sortear três casas na promoção “Casa do Natal”. A campanha, válida até 25 de dezembro, abrange todas as 65 unidades do Fort Atacadista. No RS, o Fort está presente em Caxias do Sul, Canoas, Viamão e Santa Cruz do Sul.