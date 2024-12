Pesquisa aponta que brinquedos e itens de vestuário são os presentes mais procurados no comércio em Caxias para o Natal

Estabelecimentos decorados aumentam a vontade dos clientes de entrar e conferir os produtos. Alencar Turella / Divulgação

A redação do Pioneiro e Gaúcha Serra colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

Brinquedos e vestuários estão entre os itens preferidos para os presentes de Natal deste ano, segundo a pesquisa de intenção de compras da CDL Caxias. O trabalho aponta que seis entre 10 caxienses devem ir às lojas na principal data comemorativa para vendas no comércio.

A intenção de comprar brinquedos foi apontada por 31,7% dos entrevistados, seguido de vestuário, por 27,8%. Com média de 3,5 itens por cliente, o tíquete médio estimado deve alcançar R$ 523,96 neste ano, alta de 2,3% em comparação com o Natal do ano passado.

Os outros produtos mencionados são artigos de higiene e beleza (10%), eletroeletrônicos e eletrodomésticos (7,4%), calçados (6,5%), passeios e viagens (4%), joias e relógios (3,5%), utensílios domésticos (3%) e bebidas e chocolates (2,2%). Dos entrevistados, 61,1% afirmaram que já sabem o que comprarão para a data.

Em relação ao ano passado, o valor a ser investido é considerado igual para 41,7% dos caxienses e maior para 28,7%. Entre os que comprarão mais, 35,8% disseram que têm uma quantidade maior de produtos para presentear, 28,4% querem adquirir itens melhores e para 24,2% os artigos estão mais caros. Para quem pretende gastar menos, a avaliação de 48% é de que os produtos estão com preços mais elevados e 33,1% têm necessidade de cortar gastos.

A maioria dos participantes da pesquisa (55,3%) planeja comprar em lojas de ruas do Centro do comércio local, 15,2% em lojas de shopping center, 7,6% em lojas de bairros e 3,9% em supermercados, feiras e depósitos. Outros 9% devem optar pelo comércio virtual da cidade, 4% a mais do que no Natal anterior.

Quando questionados a respeito do que ajuda a lembrar do Natal, 55,7% indicaram que é a época do ano, 16,4% apontaram lojas decoradas e 10,5% as pessoas comentando.