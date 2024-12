Rede SIM faz parceria com a dupla Gre-Nal para sócios-torcedores apoiarem os respectivos times enquanto abastecem os veículos

A redação do Pioneiro e Gaúcha Serra colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

A SIM Rede de Postos, uma das empresas da Argenta, com sede em Flores da Cunha, firmou uma parceria com a dupla Gre-Nal, oferecendo aos sócios-torcedores a oportunidade de apoiar os respectivos times do coração enquanto abastecem os veículos.

A ação, válida em todos os postos da rede, inclusive fora do Rio Grande do Sul, funciona por meio do aplicativo SIM Rede, onde uma porcentagem do valor de cada litro abastecido é revertida para o Grêmio ou Internacional, conforme o time do sócio-torcedor.