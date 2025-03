Construtora da Serra lança edifício mais alto de Farroupilha com apartamentos a partir de R$ 649 mil; veja imagens

Prédio contará com 82 apartamentos, com metragens entre 83 metros quadrados e 130 metros quadrados.

Farroupilha ganhará um novo empreendimento que deverá ser o mais alto da cidade. Obra da Gasperin Pilatti, construtora de Garibaldi , o Vegas Life Home está localizado na Rua Rômulo Noro, esquina com a Júlio de Castilhos, no Largo Carlos Fetter, e terá 27 pavimentos. Conforme a assessoria da prefeitura, o prédio mais alto hoje em Farroupilha tem 20 andares.

O edifício contará com 82 apartamentos, com metragens entre 83 metros quadrados e 130 metros quadrados, além de 800 metros quadrados de área comum — salão de festas com espaço kids, espaços fitness e gourmet, lounge com lareira de chão, playground, quadra de esportes e terraço externo para momentos ao ar livre.

— Os amplos espaços de convivência foram projetados para atender às necessidades do público que busca sofisticação sem abrir mão do bem-estar. Esse é o terceiro empreendimento da Gasperin Pilatti em Farroupilha, consolidando nossa presença na cidade e reforçando a proposta de entregar projetos que aliam qualidade, inovação e localização estratégica — diz Jeferson Gasperin, sócio-diretor da Gasperin Pilatti.

Lançamento oficial

O nome do residencial faz referência a um antigo projeto comercial pensado para o local, o Vegas Mall e Residence, do Grupo Feltrin. No dia 14 de março, a Gasperin Pilatti receberá, no Stone Hall, corretores e parceiros para o evento oficial de lançamento do novo empreendimento.