O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o governo vai reeditar a portaria que proíbe o trabalho do comércio em feriados. As mudanças incluem a divisão das atividades que precisam ou não de convenção coletiva para permitir o trabalho nessas datas. A decisão foi tomada após reunião com representantes dos trabalhadores e empregados nesta quarta-feira (24), que consolidou o entendimento sobre o tema.