O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (24) que o programa Nova Indústria Brasil "não tem nada a ver" com a questão fiscal do país e que a iniciativa não terá nenhum tipo de impacto nas despesas do governo além daquelas já previstas no orçamento.