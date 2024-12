Segunda parcela do 13º deve ajudar a impulsionar o comércio caxiense neste último final de semana antes do Natal

Movimentação já é intensa em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O clima de final do ano já toma conta do mundo inteiro, e não é diferente em Caxias do Sul. Seja pelas pessoas estarem em ritmo de férias, com a sensação de dever cumprido em mais uma temporada, ou até mesmo com novos objetivos para o ano seguinte. E esta época é muito esperada para um setor em específico da economia: o comércio.

Basta circular pelas ruas da cidade para perceber que a movimentação tem aumentado consideravelmente em relação aos meses anteriores. Se 2024 será marcado pelo ano da tragédia climática de maio, que deixou inúmeras vítimas e trouxe um rastro de destruição ao Rio Grande do Sul, também será lembrado como o ano da retomada e da resiliência.

Especialistas voltados ao comércio caxiense apontam que logo após toda a destruição, Caxias do Sul conseguiu se reconstruir e auxiliar os mais afetados. Consequentemente, alguns meses após tudo isso a economia do setor chegou a sofrer algumas quedas. No entanto, desde outubro a onda tem mudado, e a projeção é de otimismo para o final do ano.

O pagamento da segunda parcela do 13º salário aos trabalhadores, com prazo máximo até sexta-feira (20), deve ajudar a movimentar de forma positiva o último final de semana para as compras de Natal. Em 2024, o 13º salário injetou R$ 536 milhões na economia de Caxias, incluindo a primeira e segunda parcelas. Apenas na segunda parcela, o montante que entrou é de R$ 211,25 milhões, segundo projeção feita pelo professor da UCS doutor em Economia e assessor de Economia e Estatística da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, Mosár Leandro Ness.

De acordo com a vice-presidente de Comércio na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, Idalice Manchini, a projeção é de incremento na casa dos 7% nas vendas no comércio caxiense na comparação entre dezembro deste ano com o mesmo período no ano passado.

Como de costume, muitos devem deixar as compras para a última hora. Segundo Idalice, isso não traz vantagens econômicas uma vez que promoções como as tradicionais queimas de estoque devem ocorrer somente a partir de janeiro.

— É deixado para a última hora exatamente porque a organização da vida pessoal se dá neste período. Uma pelo incremento do salário, já que estão sendo injetados na economia de Caxias do Sul milhões de reais com o décimo. Isso é um valor a mais que temos no mês de dezembro — aponta a empresária.

Pesquisa da CDL aponta que os brinquedos e vestuários estrão entre os itens preferidos para presentes de Natal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A tradicional pesquisa da CDL Caxias, divulgada nesta semana, revela que brinquedos e vestuários estão entre os itens preferidos para os presentes de Natal deste ano. Os dados apontam que seis a cada 10 caxienses devem ir às lojas na principal data comemorativa para vendas no comércio. Com média de 3,5 itens por cliente, o tíquete médio estimado deve alcançar R$ 523,96 neste ano, alta de 2,3% em comparação ao ano passado. A pesquisa foi realizada com 516 moradores de diferentes pontos da cidade, entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2024.

— A pesquisa nos mostra que mais pessoas têm a percepção de que a cidade já entrou no clima de Natal, o que também pode contribuir para o incremento de vendas do comércio. A boa notícia é que mais de 90% dos consumidores entrevistados devem adquirir no comércio local físico e digital. Outro apontamento importante é que o atendimento lidera quando o tema é a escolha do local de compra, o que mostra a importância de ter profissionais preparados para bem receber os clientes — descreve o presidente da CDL Caxias, Eduardo Colombo.

Já o presidente do Sindilojas, Rossano Boff, afirma que é possível perceber uma valorização do comércio local, com consumidores optando por fazer as compras na cidade. Ele aponta que a época do final do ano, com as parcelas do 13º salário somado ao Natal é um momento esperado pelos empresários do setor. E diz que é preciso utilizar o dinheiro com consciência, sem se endividar.

— Na primeira parcela (paga até 30 de novembro) percebemos que o pessoal foi liquidar e acertar algumas dívidas que tinham atrasadas, colocou as contas em dia. Agora veio o pagamento e o pessoal já foi às compras. E a segunda parcela do 13º é a que finaliza realmente o potencial do mês de dezembro, porque o percentual das compras vai para si mesmo, outro para os presentes, e sabemos que é sempre bom dar um agrado e receber.

Horários ampliados

Para melhor atender aos clientes, o comércio local tem opção de horários diferenciados e recomendados pelo Sindilojas. No domingo, dia 22, a sugestão é de que o atendimento seja das 14h às 20h; no dia 24 (véspera de Natal), das 9h às 17h; e no dia 31 (véspera de Ano-Novo), das 9h às 15h.

O Shopping Villagio Caxias estará aberto das 10h às 23h, nos dias 21, 22 e 23. Já no dia 24, será das 10h às 18h. No Natal e no dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, sendo facultativa a operação da área de alimentação e de lazer entre 11h e 22h. Já de 26 a 30 de dezembro, volta a operar normalmente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 22h. No dia 31, o horário de funcionamento será das 10h às 16h.

O Prataviera Shopping também tem novidade no atendimento no final de ano. Em dezembro, o centro comercial também abre aos domingos. No dia 22, a praça de alimentação e o estacionamento abrem das 11h às 18h, enquanto que as lojas atendem das 13h às 18h. Já de segunda a sábado, o horário de funcionamento é das 9h às 20h.

Já o Bourbon Shopping Mall terá operação das 10h às 22h — sendo opcional até 23h — nos dias 21 e 23; no dia 22, o atendimento será das 10h às 20h — opcional até às 22h; tanto na véspera de Natal como de Ano-Novo, o funcionamento será das 10h às 18h; e nos dias 25 e 1º de janeiro, o funcionamento será opcional das 11h às 20h.

— O período da manhã é sempre mais calmo para fazer as compras. Mas temos o comércio também se estendendo até 19h30min, até 20h, temos os shoppings prolongando os horários. Eu diria que o melhor horário é aquele que você escolher, para mim o melhor horário pode ser 20h no Villagio, para outros pode ser ir para o Centro às 14h, porque já faz banco e outras coisas juntos. Cada um vai fazer o seu horário — acrescenta a vice-presidente da CIC Idalice Manchini.

Crescimento no trimestre

No Villagio Caxias, o superintendente do centro comercial, David Hunner, diz que a movimentação está crescendo desde outubro. A Black Friday, em novembro, teve reflexo positivo nas vendas, e o final de ano é visto com grande otimismo por parte do gestor.

Hunner diz que o fluxo de clientes tem se diluído ao longo dos dias da semana. No sábado e domingo, a movimentação é intensa no Villagio. Inclusive com o tempo fechado dos últimos dois finais de semana, as vendas foram boas para os lojistas.

— Se vê de diversas formas, e acho que até por isso que movimenta um pouco a recorrência, a pessoa às vezes não compra todos os presentes ao mesmo tempo, então, (por exemplo) tem um amigo secreto da empresa, tem o amigo secreto da academia, e essa compra é diluída de acordo com a época e o período desses encontros, não vem uma vez só — detalha Hunner.

O Villagio conta atualmente com 176 operações, contando lojas e quiosques. Em duas semanas, o Villagio Caxias inaugurou três novas operações exclusivas no mix: a Beagle, a Zarth e a Milky Moo. Hunner também aconselha para compras conscientes, que não comprometem a renda familiar.

— O grande segredo é a busca por promoções que as lojas fazem de uma maneira geral, tem (por exemplo) o compre três pague dois, promoções substanciais que o cliente vê algum tipo de vantagem. O comércio sempre busca o lucro, só que de uma maneira geral é melhor que isso seja perene do que pontual. Se uma pessoa que entra no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) às vezes não consegue mais utilizar o cartão de crédito, vai ficar um longo tempo sem comprar e o movimento diminui. É melhor que o consumo seja de uma forma mais responsável.

Morador de Bento Gonçalves, Francisco Bino Lacerda foi até o shopping nesta semana para garantir o presente de Natal dos filhos. Ele tinha uma ideia do que eles gostariam de receber.

— Não sou de ficar pesquisando, mas sou familiarizado a bom atendimento, também trabalho na área comercial, então o bom atendimento é tudo. Não necessariamente o preço vai fazer diferença para mim, mas o atendimento e o local. E claro que quando o preço e a diferença são muito absurdos, terminamos indo atrás de outra opção — diz o consumidor.

Projeção de 20% a mais que 2023

Tradicional centro de compras localizado no coração de Caxias do Sul, o Prataviera Shopping tem metas arrojadas e otimistas a cumprir nos últimos dias de 2024. João Prataviera Neto, gerente do centro comercial, afirma que a projeção é de um crescimento de 20% em relação às vendas de dezembro de 2023.

— Temos recebido uma boa movimentação em 2024 em relação a 2023. Estamos fazendo uma campanha de Natal que vai até o dia 24 em que cada cliente que reúne R$ 300 em compras ganha sem sorteio uma vela artesanal com aroma personalizado do shopping — afirma Neto.

O gerente destaca os últimos meses como de retomada após toda a tragédia climática. Há um ano e meio foi feito um trabalho de revitalização da praça de alimentação e o reposicionamento de algumas lojas. Esse trabalho de modernização se soma às campanhas promocionais que buscam atender às necessidades dos consumidores. Ao todo são 35 operações instaladas, e há negociações para aumentar este número.

A localização do Prataviera é um diferencial competitivo do shopping. Localizado a poucas quadras da Praça Dante Alighieri, Neto adjetiva que o centro comercial é caracterizado por compras de “conveniência”, ou seja, mais rápidas. Para ele, os consumidores têm sido mais conscientes, o que pode ser um fator importante neste final de ano com 13º salário e Natal.

— A entrada de 13º (salário), primeira e segunda parcela, entendemos que inicialmente as pessoas vão colocar as contas em dia, e sem dúvidas que aquele presente de Natal não pode faltar, e não vai faltar, porque é até uma questão emotiva, de sentimento, de comemoração com os familiares. Imaginamos e sonhamos que seja consciente, que as pessoas possam quitar suas dívidas e possam fazer compras com o pé no chão.

O casal Francisco de Assis Gomes e Almei Gomes foi às compras no centro comercial nesta semana. Os aposentados aproveitaram para garantir os presentes da família toda, filhas, netas e genros receberão uma lembrança com carinho no Natal. Eles são adeptos da pesquisa antes de garantir os itens.

— Neste ano é mais uma lembrança. Temos que olhar os produtos, olhar o valor e vamos procurando, em outras lojas se encontra o produto semelhante, mas com preços mais acessíveis. Sempre pela pesquisa, porque o bolso grita — diz a aposentada.

Dicas da especialista

A pedido da reportagem do Pioneiro, a professora Jacqueline Corá, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul (UCS), elencou dicas sobre como utilizar o 13º salário de forma consciente no final do ano. Segundo ela, o recurso pode ajudar na organização das finanças e permitir novas compras quando utilizado corretamente.

— Planejar como utilizar o dinheiro, para isso a família deverá fazer uma avaliação da sua situação financeira e de suas necessidades. Perguntas que ajudam nesta etapa: temos dívidas vencidas? Temos necessidades de alguns eletrodomésticos, eletrônicos, roupas etc? Quem desejamos presentear neste Natal? Quanto pensamos em gastar com as festas? Quais os planos para as férias? Quais nossos objetivos de longo prazo? — explica a professora.

"Planejar como utilizar o dinheiro, para isso a família deverá fazer uma avaliação da sua situação financeira e de suas necessidades", diz Jacqueline Corá, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da UCS. Cláudia Haupt / Divulgação

Após o levantamento, Jacqueline destaca que a família poderá separar o recurso em quatro partes: