Comércio de rua e shoppings de Caxias do Sul devem ter horário estendido no fim do ano

O clima natalino já é percebido em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem circula pelas ruas e shoppings de Caxias do Sul já percebe que o clima de fim de ano toma conta da cidade, e os consumidores iniciam a busca por presentes de Natal e amigos secretos. Com isso, o Sindilojas recomenda o horário diferenciado no comércio para ampliar o atendimento ao público.

A sugestão do Sindilojas é para Caxias, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos. Com isso, de segunda-feira a sábado não há restrição de horários para comércio de rua e shopping centers. No domingo, dia 22, a sugestão é de que o atendimento seja das 14h às 20h; no dia 24 (véspera de Natal), das 9h às 17h, e no dia 31 (véspera de Ano Novo), das 9h às 15h.

Os shoppings de Caxias também buscam mudanças no atendimento. O Villagio Caxias estará aberto das 10h às 23h nos dias 20, 21, 22 e 23. Já no dia 24, será das 10h às 18h. Segundo o superintendente do centro comercial, David Hunner, o consumo tem crescido desde outubro, e no último final de semana, até mesmo pelo clima, foi registrado o movimento foi intenso, mas não há previsão de outras mudanças no horário.

O Bourbon Shopping Mall terá operação das 10h às 22h — sendo opcional até as 23h — nos dias 16,17, 18, 19, 20 e 21 e 23; no dia 22, o atendimento será das 10h às 20h — opcional até às 22h; tanto na véspera de Natal como de Ano Novo, o funcionamento será das 10h às 18h; e nos dias 25 e 1º de janeiro, o funcionamento será opcional das 11h às 20h.

O Prataviera também tem novidade no atendimento no final de ano. Em dezembro, o centro comercial também abre aos domingos. Nos dias 15 e 22, a praça de alimentação e o estacionamento abrem das 11h às 18h, enquanto as lojas atendem das 13h às 18h. Já de segunda a sábado, o horário de funcionamento é das 9h às 20h.

Jornada de trabalho

Segundo o Sindilojas, a jornada de trabalho aos domingos será de seis horas em um único turno. Para cada domingo trabalhado será dada uma folga compensatória antecipada, com pagamento de um bônus de R$ 83 ao funcionário das cidades de Caxias do Sul, Flores da Cunha e Nova Pádua. Para São Marcos, bônus é de R$ 82. A exceção é para o empregado que trabalhar no domingo, dia 22, que poderá ter folga compensatória no dia 26 de dezembro ou no dia 2 de janeiro de 2025, caso a empresa não tenha concedido a folga antecipada.