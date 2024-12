Abaixo dos 10 graus: saiba até quando o frio deve permanecer na Serra

Em Caxias do Sul, a mínima foi de 11ºC. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em plena primavera e a menos de duas semanas para o início do verão, os moradores de municípios da Serra conviveram na manhã desta segunda-feira (9) com um friozinho típico de estações mais geladas. A cidade de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, registrou a temperatura mais baixa no Rio Grande do Sul: 9,3ºC.

Canela, nas Hortênsias, marcou 10,9ºC e também esteve entre as dez cidades gaúchas com as menores temperaturas. Em Caxias do Sul, a mínima foi de 11ºC e, durante a tarde, não deve esquentar muito. A máxima deve ser de 21ºC.

O frio atípico para essa época do ano - a temperatura média para o período é em torno de 13ºC a 15ºC - está com dias contados. De acordo com a Climatempo, uma massa de ar frio atua no Rio Grande do Sul e faz com que tenha as pessoas precisem vestir um agasalho a mais para se aquecer.

Esse sistema avançou junto com a frente fria que trouxe chuva no fim de semana na região. Mas, a partir de terça-feira (10), esse ar frio vai começar a enfraquecer e gradualmente as temperaturas voltam a subir.

Teve até quem optou por vestir um cachecol nesta manhã. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Veja como fica a previsão do tempo para hoje e os próximos dias.

Segunda-feira (9)

Além do frio, a semana começou com áreas de instabilidades favorecendo a formação de nuvens carregadas, principalmente na região dos Campos de Cima da Serra. Pode chover a qualquer momento em toda a Serra. Ao longo do dia, rajadas de vento de 40 a 50 km/h podem acontecer em grande parte do estado.

Terça-feira (10)

O sol predomina na maior parte do território gaúcho. Ainda pode haver nebulosidade na Serra, na Região Metropolitana e nos Vales. Nessas áreas, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Quarta (11)