Busca por cursos de pós-graduação nas áreas de administração, direito, educação e saúde crescem em Caxias do Sul

Mais de 35 mil ingressos em cursos de mestrado e doutorado no ano passado. Esse foi o índice apresentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em maio deste ano. No entanto, a perspectiva é que as matrículas na pós-graduação possam ter um crescimento maior neste ano.

Em Caxias do Sul, as instituições de Ensino Superior fecham 2024 com alta no número de alunos que optam pelo aperfeiçoamento acadêmico. Só o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) estima crescimento anual de 15% na busca pelos cursos.

Conforme a professora e coordenadora de pós-graduação da FSG, Adelyne Pereira, o aumento é observado desde 2020. Segundo ela, nos últimos anos, o mercado de trabalho é apontado como o principal motivador para atrair novos alunos e manter na universidade os recém-formados na graduação.

— As empresas da região valorizam muito quando um profissional faz uma pós. Então, boa parte dos alunos que buscam a pós-graduação quer enriquecer o currículo para mais oportunidades no mercado, até porque tem vagas que são destinadas para quem possui uma pós — detalha.

Profissionais graduados, que almejam progredir na carreira e acabam retornando para a universidade poucos anos após a graduação. Esse é o perfil do público apontado pelas instituições como os alunos que têm demonstrado interesse em mestrados e doutorados.

— São alunos que voltam para a universidade depois de dois ou três anos. Alguns seguem direto, mas esses geralmente usufruem de bolsas de iniciação científica durante a graduação. Os relatos que a gente tem dos egressos da pós-graduação é de que as chefias, ao saberem da conclusão, lhe dão outras e novas oportunidades, inclusive para assumirem cargos de liderança — explica o professor e responsável pela pró-reitoria de pós-graduação da UCS, Everaldo Cescon.

A formação direcionada tem impulsionado o crescimento profissional, sobretudo nas áreas da administração, direito e educação, em que há maior procura na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Segmentos como estética, saúde e marketing digital lideram os mais procurados na FSG.

Ao todo, as duas instituições de Ensino Superior dispõem de 160 cursos entre especializações, MBAs, mestrados e doutorados, todos na modalidade presencial, que, inclusive, também registrou aumento na procura.

— Cursos na área da saúde, por exemplo, são muito voltados para a prática. Mas tem formações que, mesmo tendo a oferta a distância, os alunos optam pelo presencial. Um exemplo é a área da gestão. A gente nota que os estudantes buscam mais contato com os colegas e querem ter trocas com os professores — pontua Adelyne.

Oportunidades de crescimento

Juliana Matte descobriu nova carreira após ingressar no mestrado e doutorado. Juliane Matte / Arquivo pessoal

Dois anos após finalizar a graduação em Administração, Juliane Matte, 43 anos, sentiu necessidade de voltar para a sala de aula e aperfeiçoar o currículo. Na época, a administradora optou por um MBA, mas a formação não se mostrou suficiente.

Vislumbrando uma transição de carreira, Juliane ingressou no mestrado e acabou descobrindo possibilidades de atuação dentro do mercado em já trabalhava, porém, com um viés totalmente novo.

— A imersão na pesquisa foi muito importante para mim, tanto que segui no doutorado. Neste momento saí do varejo e decidi focar na pesquisa, mas percebi que não era essa carreira que queria seguir. Durante os estudos, me identifiquei muito com a análise de dados. Então, quando concluí o doutorado, uni a experiência no mercado financeiro e varejo, com a habilidade de análise de dados — conta.

Hoje, a especialista de dados atua em uma das maiores marcas de varejo de calçados femininos da América Latina e estima que o salário tenha dobrado em relação ao período em que atuava no segmento financeiro, no início da carreira.

— O mestrado e o doutorado me permitiram conquistar um valor de mercado diferenciado. O meu trabalho se enquadra em grandes grupos de porte nacional, porque são eles que utilizam essa especificidade do meu trabalho. Como eles não encontram facilmente esse perfil de profissional, acabam pagando um valor maior em relação ao mercado — explica.

Tendências para o próximo ano

Segmentos consolidados no mercado, como hotelaria e saúde, estão entre as áreas com novos cursos de pós-graduação previstos para o ano que vem. O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) prevê a abertura de turmas em Saúde Coletiva, Enfermagem Oncológica, Cuidados Paliativos, Avaliação Psicológica para o Contexto Clínico e Cirurgia Veterinária.

Conforme a professora e coordenadora de pós-graduação da FSG, Adelyne Pereira, as formações refletem a necessidade do mercado, que, mesmo em segmentos consolidados, busca profissionais com formações específicas.

Já a UCS prevê especializações em enoturismo, hotelaria de luxo, inteligência emocional e soft skills, inteligência espiritual, propósito e bem-estar. Os cursos, segundo o professor e responsável pela pró-reitoria de pós-graduação da UCS, Everaldo Cescon, abordam tendências indicadas pelas empresas.