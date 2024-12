Como está o centro de compras e capacitação no Caxias Plaza 

O prefeito Adiló Didomenico visitou, na tarde desta segunda-feira, junto da vice-prefeita Paula Ioris, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Sdei), Jorge Catusso, e do procurador do Ministério Público Federal Fabiano de Moraes, o primeiro Centro de Capacitação e Comércio (CCC) de Caxias do Sul. O Caxias Plaza, alugado pelo município, é o espaço que abrigará ambulantes que atualmente estão nas calçadas do Centro, nas ruas Dr. Montaury e Marechal Floriano. O setor comercial do imóvel tem capacidade para 77 bancas de quatro metros quadrados – 43% do espaço físico do imóvel. O espaço restante será destinado a palestras e capacitações gratuitas, dentro do programa Capacita Caxias, e também para o Banco do Vestuário.