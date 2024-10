O Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul, que será implantado pela prefeitura, está com local oficialmente definido. Nesta quarta-feira (9), o município assinou o contrato de locação do Caxias Plaza Shopping, no Centro. O imóvel abrigará comerciantes que hoje estão nas calçadas das ruas Dr. Montaury e Marechal Floriano, além de cursos profissionalizantes. Segundo a prefeitura, a abertura do local pode ocorrer até o fim do ano.