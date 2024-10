A mais antiga casa espírita em atividade em Caxias do Sul completa cem anos nesta quinta-feira (10). A fundação da Fora da Caridade Não Há Salvação ocorreu em 1924, fruto do pioneirismo de Anna Saldanha, Amância Ramos, Hilda Valieira e Zelinda Brigidi. À época, o centro espírita ficava em uma casa de madeira, próximo à Praça da Bandeira, no bairro São Pelegrino.