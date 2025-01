Capotamento de van na BR-285, entre Vacaria e Monte Alegre dos Campos, deixa uma pessoa presa às ferragens  

Segundo os bombeiros, o condutor da van, única vítima do acidente , foi retirado das ferragens com sinais vitais estáveis . Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua no controle do trânsito, que está interrompido no km 91, em Bom Jesus.