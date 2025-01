Bento Gonçalves realiza ação neste sábado para auxiliar cidades afetadas pela chuva em SC

Em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Trail Club Bento Gonçalves (TCBG) e Jeep Club da Polenta, ocorre das 8h30min às 16h uma ação de recolhimento de colchões para serem destinados às cidades mais afetadas no Estado vizinho . As doações podem ser entregues na sede dos bombeiros, na Avenida Osvaldo Aranha, número 359.

Segundo a Defesa Civil catarinense, cerca de 2,5 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas no Estado. Do total, 1.039 moradores estão em abrigos e outras 1.520 pessoas estão em casas de parentes ou amigos. Assistência humanitária já foi enviada para Biguaçu, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Tijucas, de acordo com as autoridades.