Colisão frontal entre dois carros resulta em um óbito na BR-470, em Veranópolis 

Bombeiros precisaram retirar corpo do motorista do Celta das ferragens. Ele morreu no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis, o condutor do Celta morreu no local. Os bombeiros precisaram retirar o corpo das ferragens. Ele estava sozinho no veículo. Já o motorista do Peugeot sofreu escoriações e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi.