Prefeitura de Caxias do Sul realiza obra de desvio de drenagem após chuva intensa alagar casas no bairro Rio Branco

A chuva dos últimos dias causou transtornos e provocou estragos em Caxias do Sul. Ao menos quatro casas sofrerem com alagamentos constantes na região do Bairro Rio Branco. Por isso, a prefeitura está iniciando neste sábado (18) uma obra de desvio de drenagem na Rua Tancredo Feijó, no trecho entre as ruas Padre Nóbrega e José Martha.