Por que restaurante e bares do antigo Laje de Pedra vão suspender operações

Todas as operações do Espaço Kempinski Laje de Pedra vão seguir em funcionamento.

Na próxima segunda-feira (13), serão interrompidas as operações do Espaço Kempinski Laje de Pedra, em Canela . O complexo inclui o restaurante 1835 Carne e Brasa, o Bar do Laje e Wine Bar e a La Vi ctoria, de artigos campeiros , além de apartamentos-modelo e da Galeria do Laje.

Em 31 de janeiro, o público voltará a ser recebido no edifício Bosque, o primeiro a ser concluído no projeto da rede de hotéis de luxo em Canela .

A mudança marca o início de nova fase de construção , focada na recuperação dos traços do antigo hotel e na ampliação do complexo hoteleiro, conduzida pela BN Engenharia

A etapa inicial inclui reforma e modernização de 24 mil metros quadrados de área construída, que incluem os primeiros 128 apartamentos e todas as áreas comuns do hotel. A entrega está prevista para final de 2026 .

Até lá, todas as operações do Espaço Kempinski Laje de Pedra seguirão em funcionamento no edifício Bosque. E haverá novidade: começa a funcionar dentro da La Victoria outra loja da Whisky Society operada pelo Grupo Magnólia. No edifício Bosque, os visitantes ainda vão poder ver o futuro do Kempinski Laje de Pedra em sala imersiva.