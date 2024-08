"Não viemos apenas para ficar aqui e ter o Laje de Pedra", diz diretor de rede de hotéis de luxo

Suíço que vive entre Lausanne e Genebra, Christophe Piffaretti, diretor de desenvolvimento e integrante do conselho de administração da Kempinski Hotels SA, soltou um "uau" na primeira vez em que viu a paisagem do terraço do Laje de Pedra, que passa por reformas para entrar nesse rede de luxo. Neste final de semana, visita Canela pela segunda vez para participar de uma celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil. E estica a viagem para ver um "terreno com coqueiros", no Nordeste, possível segundo empreendimento dos mesmos parceiros que trouxeram a rede para o Brasil. No longo prazo, avalia, a Kempinski pode ter de quatro a cinco hotéis no país.