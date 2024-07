"O problema é nosso, não só do governo", diz bilionário que doou 60% de sua fortuna

Ele tem mentalidade mais contemporânea do que muitas pessoas com menos idade. Elie Horn, que completa 80 neste ano, faz parte de uma vanguarda no Brasil: empresários que veem seu papel além do binômio "maximizar o lucro e perpetuar a empresa". Fundou a Cyrela em 1962 e, em 2015, entrou com a esposa, Suzy, no projeto The Giving Pledge, criado por Bill Gates (Microsoft) e Warren Buffett (Berkshire Hathaway) para estimular bilionários a doar ao menos metade de suas fortunas ainda em vida para causas sociais. Horn decidiu doar 60% de seus estimados R$ 3 bilhões, que ele evita confirmar. Para ajudar a disseminar essa cultura, lançou neste mês o livro Tijolos do Bem, que relata sua trajetória pessoal e espiritual, o crescimento da construtora e a importância da filantropia. Em uma rara entrevista, falou à coluna sobre suas motivações.