"Meritocracia só funciona se ponto de partida for igual para todos", diz gaúcha que foi de periferia para o mundo

Nascida em área periférica do bairro Partenon, em Porto Alegre, Luana Ozemela fez carreira no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 2023, foi para o iFood com a missão de criar uma posição de liderança e mostrar os efeitos econômicos e sociais do apoio à formação de entregadores no Ensino Médio. Agora, volta a atuar na ajuda a trabalhadores e empreendedores afetados pelo desastre climático no Rio Grande do Sul, que soma cerca de R$ 18 milhões. Nesta entrevista, detalha as ações e avalia a trajetória difícil, mas crescente, de mulheres negras no mercado de trabalho e em posições de liderança. Esse avanço só será garantido, avisa, se "o ponto de partida for igual para todos", o que ainda está distante da realidade".