"Não vamos medir esforços para estar ao lado da população gaúcha", diz CEO da Gerdau

Prevista para ser publicada no início de maio, esta entrevista foi realizada em dois momentos. No primeiro, uma das usinas da Gerdau no Estado estava alagada pelo dilúvio. No segundo, 50 dias depois, todas as unidades estão operando, e a companhia já doou R$ 25 milhões para a reconstrução do Estado. Reflete um pouco, dessa forma, o que ocorre nas vidas de muitos moradores e investidores no Rio Grande do Sul. Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, foi eleito pela quinta vez seguida Executivo de Valor na categoria Mineração, Metalurgia e Siderurgia. O prêmio do jornal Valor Econômico reconhece executivos que se destacam por capacidades de liderança e gestão e também pela atuação em inovação, diversidade e inclusão, sustentabilidade e responsabilidade social.