O Movimento União BR se define como "o maior da América Latina especializado em desastres climáticos". Já apoiou mais de 28 milhões de pessoas e 3 mil ONGs em rede. Foi criado "despretensiosamente" por sua atual presidente, Tatiana Monteiro de Barros, durante a pandemia de covid-19, em 2020. Sócia da agência Multicase, formada em Administração Empresas, tem 42 anos, é casada, com duas filhas. Foi homenageada na ONU em outubro de 2021 como case mundial de sucesso na pandemia. No dilúvio de maio de 2024, sua entidade atua como repassadora de doações de grandes empresas, depois de ter conhecido bem o Rio Grande do Sul pela atuação na enchente de setembro de 2023.