A jornalista e o estudante de jornalismo que fazem esta coluna já lidaram com cifras impensáveis - de necessidade ao redor de R$ 90 bilhões só para infraestrutura - desde que a tragédia veio na forma de água para o Estado. Mas só depois de ver comparações como a do economista-chefe da casa de investimentos G5 Partners, Luis Otávio Leal, começaram a entender melhor o alcance do problema. Leal, assim como Sergio Vale, da MB Associados, usaram como parâmetro para as projeções de perdas no Estado nada menos do que o furacão Katrina, que arrasou Nova Orleans e outras cidades no sul dos Estados Unidos em 2025. Nesta entrevista, Leal detalha os resultados dessa equação, com estragos no PIB, na inflação e no juro. A reconstrução do Estado passa por esses indicadores e, segundo Leal, por um investimento de R$ 85 bilhões. O valor também foi calculado com base na recuperação pós-Katrina.