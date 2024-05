Publicada nesta terça-feira (14), a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) registra avaliações feitas na quarta-feira da semana passada (8), quando o encontro foi encerrado. Antes, portanto, das primeiras estimativas sobre o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul na atividade econômica do Estado e do país.