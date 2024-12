Fusão de gaúchas une empresas que movimentam R$ 2,4 bilhões por ano

As companhias não informam o valor da transação.

As empresas não informam o valor da transação . A fusão junta duas gaúchas que preveem movimentar R$ 2,4 bilhões em valor geral vendas (VGV) neste ano — a Da Cás, R$ 400 milhões, e a Auxiliadora Predial, R$ 2 bilhões.

Com a mudança, a Auxiliadora Predial começa a atuar no mercado de lançamentos, e a Da Cás, no setor de compra e venda de imóveis já adquiridos.