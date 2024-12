População do Sul está otimista sobre economia do país em 2025, diz associação de bancos

Apesar do mau humor no mercado financeiro, o clima de otimismo típico de finais de ano não abandonou todos os brasileiros. Realizada entre os dias 5 e 9 de dezembro — antes do choque monetário e do início da série de intervenções no câmbio do Banco Central (BC) e de recordes nominais do dólar, a última pesquisa Radar Febraban deste ano aponta que a maior parte da população do Sul está otimista em relação à economia brasileira no próximo ano.