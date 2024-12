Taça da Copa Intercontinental, à esquerda, e do Mundial de Clubes, à direita. Fifa / Divulgação

O troféu na Copa Intercontinental, entregue ao Real Madrid nesta quarta (18), é muito parecido com o antigo prêmio concedido aos times campeões do mundo. No entanto, é bem diferente da taça do novo Mundial de Clubes, torneio da Fifa que será disputado de quatro em quatro anos a partir de 2025.

Diferenças das taças do Mundial de Clubes e da Copa Intercontinental

O troféu do novo Mundial de Clubes — que tem os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo no páreo — busca retratar a rica história do futebol com um mapa-múndi ao centro do objeto banhado a ouro de 24 quilates.

As seis confederações e suas 211 Associações-Membro da Fifa estão representadas na larga e robusta taça dourada, que tem um formato redondo e uma borda da mesma cor, mas de tom diferente. O peso não foi divulgado pela entidade.

Na Copa Intercontinental, o troféu segue a mesma linha do antigo Mundial, mas é verticalmente maior. Veja a diferença abaixo:

À esquerda, Vinicius Jr segurando o troféu da Copa Intercontinental, e à direita, jogadores do Real Madrid erguendo a taça do antigo Mundial de Clubes. AFP Karim Jaafar / AFP / Jefferson Botega / Agencia RBS

Como é possível ver na imagem acima, a cor da bola no topo do troféu, que também faz alusão ao planeta Terra, tem um dourado mais claro do que o antigo. Uma mudança também foi feita no pé do objeto de ouro.