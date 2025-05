Com gols no primeiro tempo, Juventude e Inter ficam no empate pelo Brasileirão Feminino

Na serra gaúcha, Juventude e Inter ficaram no empate em 1 a 1, na noite deste sábado (10), em duelo pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino, na Montanha dos Vinhedos. O Ju saiu na frente com gol de Leka, mas Belén Aquino deixou tudo igual ainda na etapa inicial.

Com a rodada ainda em andamento, o resultado em Bento Gonçalves mantém as duas equipes na mesma posição. Com seis pontos, o Juventude é o 14°, ainda fora da zona do rebaixamento. O Inter, que chega aos 10 pontos, é o 12° colocado.

Jogo movimentado e gols no primeiro tempo

A partida em Bento Gonçalves marcou a estreia de Maurício Salgado em sua segunda passagem pelo Inter. O técnico aguardava pela liberação no BID, algo que aconteceu na última quinta-feira.

A escalação do Inter manteve a base das últimas rodadas: May; Capelinha, Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales.

O frio da Serra passou despercebido diante do ritmo de jogo protagonizado pelas equipes. Antes do primeiro minuto, Rafa Mineira ficou com a posse, viu a goleira Renata adiantada e tentou surpreender. A conclusão saiu por cima da meta, mas gerou perigo contra o gol do Juventude.

A equipe da casa, que rondava a área do Inter, foi efetiva na primeira chance mais clara. Após cobrança de falta de Dani Venturini, a zaga do Inter afastou parcialmente e a bola sobrou na entrada da grande área para Leka. De primeira, a camisa 18 bateu forte em direção ao canto direito de Mayara. Era o gol das Esmeraldas aos 13 minutos.

A resposta do Inter foi imediata após sofrer o gol. Em jogada pelo lado direito, Mika chegou ao ataque com ângulo para a conclusão, mas o chute saiu em cima da goleira do Juventude, que espalmou por cima da meta.

O Colorado tentou chegar ao ataque na bola parada. Aos 16 minutos, na falta marcada na entrada da grande área, Rafa Mineira tentou o ângulo esquerdo de Renata. A goleira pulou para evitar para o gol de empate.

O travessão atrapalhou o Inter e salvou o Juventude em dois momentos, na faixa dos 25 minutos. Primeiro, Myka aproveitou a sobra dentro da grande área e tentou o ângulo direito. A bola desviou na zaga no Juventude e por pouco não entrou. Depois, Rafa Mineira apareceu pela meia esquerda e arriscou a conclusão de longe. O chute em alta velocidade explodiu no travessão.

Com maior volume, o Inter demorou, mas conseguiu ser efetivo. Aos 29 minutos, Capelinha seguiu a jogada pelo direito e cruzou para dentro da grande área. A zaga do Juventude não conseguiu afastar e a bola sobrou para Belén Aquino. Na tabelinha uruguaia, Julieta fez a parede e devolveu para Aquino. A camisa 11 bateu forte, no canto superior esquerdo, para deixar tudo igual na Montanha dos Vinhedos.

O Colorado ainda queria a virada no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Myka recebeu lançamento do campo de defesa do Inter, arrancou em velocidade e tocou na saída da goleira Renata. A bola tinha tudo para morrer dentro do gol, mas Bell Silva salvou praticamente de dentro do gol.

Renata tem atuação decisiva para segurar o empate

O segundo tempo começou no mesmo ritmo que a primeira etapa. A primeira grande chance foi criada pelo Inter, novamente com Rafa Mineira. Aquino foi derrubada na entrada da grande área pela meia esquerda.

Rafa Mineira chamou a responsabilidade e bateu. O chute foi direto no canto direito, e Renata fez grande defesa para salvar o Ju antes dos 10 minutos de jogo.

Rafa Mineira perseguia seu gol a todo momento. Aos 14 minutos, após jogada pelo lado direito com Belén Aquino, a meio-campista se postou no centro da grande área e teve a chance da conclusão. O chute, no entanto, saiu por cima do travessão.

Mesmo com maior presença no ataque, o Inter não conseguia a efetividade. Pati Llanos, que ingresso no segundo tempo, criou boa oportunidade aos 41 minutos, quando recebeu e chegou batendo dentro da grande área.

Aos 43 minutos, Belén Aquino resolveu arriscar de fora da área. O chute forte passou por cima da trave.

Já nos acréscimos, o Inter teve a última chance com Márzia. A volante recebeu no lado esquerdo de ataque e avançou até a linha de fundo. A conclusão parou nas mãos da goleira Renata, decisiva para segurar o empate para o Juventude.

Brasileirão Feminino — 10ª rodada — 10/05/2025

Juventude (1)

Renata; Grazi, Bell Silva, Bruna Emília e Hericka Sorriso (Carla Cruz. INT.); Leka e Dani Venturini; Drielly (Pissaia, INT.), Carol Ladaga (Alice, 32'/1°T) e Teté (Milena, 44'/2T); Kamile Loirão (Maiza, 44'/2T). Técnico: Luciano Brandalise.

Inter (1)

May; Capelinha, Bruna Benites, Fefa Lacoste (Eskerdinha, 17'/2°T) e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira (Pati Llanos, 34'/2T); Myka (Paola, 17'/2°T), Belén Aquino e Julieta Morales (Anny Marabá, 34'/2T). Técnico: Maurício Salgado.

GOLS: Leka (J), aos 13 minutos, e Belén Aquino, aos 29 minutos, do primeiro tempo;

Rejane Caetano da Silva (RJ), auxiliada por Jeissyevan Gonçalves (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS); LOCAL: Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.