Arrascaeta marca, Flamengo derrota o Bahia e dorme líder do Brasileirão

Vindo de uma semana ruim, com o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba pela Copa Libertadores, o Flamengo deu uma resposta ao torcedor ao vencer o Bahia, por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã. Apesar de não ter feito um bom jogo, o time carioca jogou o suficiente para assumir momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro, na oitava rodada. Arrascaeta, artilheiro do campeonato, com sete gols, foi o autor do único gol da partida.

Com a vitória, o Flamengo se reabilitou da derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, domingo passado no Mineirão, e chegou a 17 pontos, empatado com o Red Bull Bragantino, mas levando ampla vantagem no saldo de gols: 13 a 4. Para seguir na ponta da tabela, terá que "secar" o Palmeiras, que tem 16 pontos, e atua neste domingo no clássico com o São Paulo.

Já o Bahia é o sexto colocado, com 12 pontos. Campeão brasileiro em 2020 pelo Flamengo, Rogério Ceni manteve sua sina de não vencer o ex-clube como treinador. Agora são 16 derrotas, em 16 encontros.

O Flamengo começou a partida pressionando o Bahia. Trocando passes, construiu suas jogadas pelos lados do campo. Logo de cara, Léo Ortiz carimbou o travessão adversário. A estratégia de começar a partida pressionando veio surtir efeito aos sete minutos. Michael cruzou e Arrascaeta, como um centroavante, cabeceou com estilo para abrir o placar.

Não querendo repetir a postura do meio de semana pela Libertadores, o time carioca seguiu com atitude e forçando o erro do Bahia, mas viu Allan sair lesionado aos 14 minutos. Com o passar do tempo, o time perdeu a pegada no meio-campo e viu o time baiano equilibrar as ações, porém sem dar trabalho ao goleiro Rossi. Na reta final, Filipe Luís teve que realizar outra substituição forçada, com a lesão de Erick Pulgar.

A segunda etapa voltou mais amarrada, com muitas disputas no meio de campo. Com as mudanças, o Bahia conseguiu neutralizar o sistema ofensivo do Flamengo e trabalhar a bola no meio-campo. Explorando os espaços, Lucho Rodríguez recebeu livre de marcação, invadiu a área e parou no goleiro Rossi. Na sequência, foi apontado impedimento do atacante argentino, mas fez a torcida acordar no estádio, vendo o time cair de produção.

A pressão das arquibancadas aumentou a intensidade do time em campo, que até chegou a balançar as redes com Luiz Araújo, mas o atacante estava em posição irregular. Entretanto, logo depois, Gerson deu uma entrada dura em Pulga e, após revisão no VAR, acabou expulso aos 41. Mesmo com um a menos, ainda conseguiu levar perigo, em bola na trave de Luiz Araújo.

Com várias paralisações por causa do VAR, o jogo só terminou aos 58 minutos. O Flamengo "soube sofrer" e deixou a torcida eufórica no estádio, que recebeu mais de 62 mil torcedores.

Agora a dupla vira a chave para a Libertadores. Em situação delicada, o Flamengo recebe a LDU-EQU, no Maracanã, na quinta-feira. Já o Bahia, líder de seu grupo, enfrenta o Atlético Nacional-COL, na quarta, na Colômbia. Pelo Brasileiro, o time carioca volta a atuar no domingo, no clássico com o Botafogo, no Maracanã, enquanto o Bahia tem pela frente o clássico BA-VI, diante do rival Vitória, na Arena Fonte Nova, também no domingo.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 BAHIA

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Evertton Araújo), Allan (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta (Pedro); Michael (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

BAHIA - Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Rezende e Iago; Acevedo, Rodrigo Nestor (Tiago), Jean Lucas (Cauly) e Luciano Juba (Erick Pulga); Kayky (Everton Ribeiro) e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Arrascaeta, aos sete minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Santiago Mingo (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Gerson (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 3.504.542,50.

PÚBLICO - 62.204 torcedores.