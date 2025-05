Warriors sofrem sem Curry e Edwards e Randle lideram Timberwolves à vitória; Celtics reagem

Sem contar com o maior cestinha de três pontos da história da NBA, Stephen Curry, o Golden State Warriors abusou dos erros nos arremessos de longa distância e perdeu por 102 a 97 para o Minnesota Timberwolves, em San Francisco, na noite de sábado, no jogo 3 das semifinais da Conferência Oeste dos playoffs da NBA.

Afastado em decorrência de uma lesão na coxa esquerda, Curry acompanhou do banco seus companheiros desperdiçarem 13 das 23 tentativas da marca dos três pontos durante a partida. Mesmo sem converter nenhum dos cinco arremessos de longe no primeiro tempo, os Warriors foram para o intervalo com vantagem de 42 a 40, mas não resistiram às ótimas atuações de Anthony Edwards e Julius Randle no período complementar e sofreram a virada.

Foi a primeira vez que os Warriors não conseguiram acertar pelo menos uma cesta de três pontos em qualquer tempo de um jogo de playoff desde a derrota por 112 a 99 no jogo 2 da primeira rodada contra o Dallas Mavericks em 2007 - foram apenas quatro acertos em 20 tentativas naquele jogo.

"É difícil criar cestas de três pontos, você precisa ganhar vantagem e fazer rotações. É difícil para nós jogarmos sem o Steph", resumiu o técnico Steve Kerr, da franquia da Califórnia. "O Jimmy (Butler) está obviamente criando bastante, mas é diferente. Precisamos encontrar maneiras de pontuar mais, de tentar criar mais arremessos."

Jimmy Butler até tentou comandar os Warriors - marcou 33 pontos, deu sete assistências e pegou sete rebotes - com o auxílio de Jonathan Kuminga, que fez 30 pontos vindo do banco, mas os Warriors não encontraram o ritmo que têm com Curry em quadra. Draymond Green foi eliminado por falta a 4min38 do fim do jogo, em decisão questionável da arbitragem, e deixou a defesa anfitriã exposta.

O Minnesota aproveitou a ausência de Curry para virar a série para 2 a 1. Anthony Edwards anotou 36 pontos, enquanto Julius Randle fez um "triple-double" com 24 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, calibrando a pontaria após acertar apenas uma de suas seis tentativas iniciais da linha dos três pontos.

CELTICS VENCEM

Em Nova York, o Boston Celtics reagiu no jogo 3 das semifinais da Conferência Leste e derrotou o New York Knicks por 115 a 93 sem muita dificuldade, na noite de sábado, reduzindo a vantagem do adversário para 2 a 1 na série melhor de sete.

Depois de falhar nos arremessos de três pontos nas duas derrotas em Boston, os atuais campeões converteram 20 de 40 tentativas e chegaram a abrir 31 pontos de vantagem. Afiado, Jayson Tatum marcou 22 pontos, pegou nove rebotes e distribuiu sete assistências, enquanto Payton Pritchard marcou 23 pontos.

"Vocês precisam nos vencer quatro vezes. É isso que importa. Não duas, não uma, não três", provocou o ala Jaylen Brown, dos Celtics, que contribuiu com 19 pontos no confronto. "Você precisa vencer quatro jogos, então há muito basquete para ser jogado."

Do lado dos Knicks, Jalen Brunson marcou 27 pontos e Karl-Anthony Towns fez um "double-double" com 21 pontos e 15 rebotes, mas não foi o suficiente para abrir 3 a 0 nos playoffs e se aproximar de uma decisão de conferência que a franquia não alcança desde 2000.

Confira os resultados da noite deste sábado:

New York Knicks 93 x 115 Boston Celtics - Knicks lideram a série por 2 a 1

Golden State Warriors 97 x 102 Minnesota Timberwolves - Timberwolves lideram a série por 2 a 1

Acompanhe os jogos deste domingo:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers