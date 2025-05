Trump afirma que aumentará comércio com Índia e Paquistão, apesar de cessar-fogo sob pressão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai "aumentar substancialmente" o comércio com a Índia e com o Paquistão, embora o tema "nem sequer tenha sido discutido", disse nas redes sociais. "Além disso, trabalharei com ambos para ver se, após mil anos, é possível chegar a uma solução para a questão da Caxemira", acrescentou.