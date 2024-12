Juventude busca ampliar contratos de zagueiro e meia

Zagueiro Danilo Boza foi um dos destaque do time em 2024. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude abriu conversas para prorrogar os contratos de dois jogadores importantes da temporada de 2024. O zagueiro Danilo Boza e o meia Mandaca têm vínculos até o fim de 2025.

A ideia do Juventude é fazer o mesmo que conseguiu com Jadson. O volante tinha contrato até a temporada que vem e estendeu por mais um ano. Assim, ele permanece no Estádio Alfredo Jaconi até o fim de 2026.

O departamento de futebol não quer entrar 2025 com o risco de perder dois nomes com respostas positivas em campo. A partir do meio da temporada, ambos poderão assinar um pré-contrato com qualquer equipe interessada.

Boza, 25 anos, é titular absoluto da zaga alviverde. Em 49 jogos, o atleta marcou quatro gols neste ano e ainda tem uma assistência. O nome do defensor circula nos bastidores do Athletico-PR. A equipe pode tentar fazer uma investida no atleta, mas teria que pagar uma multa para tirar Boza antes do fim do contrato.