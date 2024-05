Agora professor da Escola Josef Korbel de Estudos Internacionais, de Denver (Colorado, EUA), Aaron Schneider passou sete anos em New Orleans, de 2007 a 2013, justo quando a cidade estava sendo reconstruída depois da passagem do furacão Katrina em 2005. A experiência está no livro Renew Orleans? Globalized Development and Worker Resistence after Katrina. Antes disso, Schneider havia morado por alguns meses em Porto Alegre, como parte de seu trabalho sobre interseção entre riqueza e poder, focado em América Latina, Índia e África subsaariana. O português aprendido em menos de um ano no Brasil continua sendo praticado, até porque Schneider pretende voltar em julho - e visitar Porto Alegre para constatar se ainda há traços da devastação comparável à sofrida em New Orleans.