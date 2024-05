Uma proposta destinada a prevenir desastres naturais e centralizar os cuidados com seus impactos engatinha no Congresso enquanto o Rio Grande do Sul sofre. A proposta do deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) é de criação de uma Força Nacional de Defesa Civil, que poderia atuar na coordenação dos esforços. Segundo o parlamentar, a nova instituição não representaria mais gastos, porque haveria reorganização do que já é estimado no orçamento dos ministérios. Apesar de "urgente", como define o deputado, o projeto de lei complementar 80/22 está, desde novembro de 2023, parado na Comissão de Finanças e Tributação, penúltima etapa antes da aprovação. Entre a entrevista realizada com da Fonte e a publicação, foi dado o primeiro passo nessa instância. O deputado Mário Negromonte Júnior (PP-BA) será o relator do projeto.