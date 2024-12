Paulo Paixão fala sobre mudança física dos jogadores colorados após sua chegada ao Inter

O preparador físico do Inter, Paulo Paixão , que faz parte da comissão técnica de Roger Machado e que leva na bagagem o título mundial pelo clube, concedeu entrevista ao Sem Filtro , programa de GZH no YouTube, nesta quarta-feira (18).

O preparador falou sobre a mudança física do elenco colorado após seu retorno ao Beira-Rio.

— Eu cheguei e implementei o que gosto de fazer, que é o trabalho de força. O que mudou na preparação física do trabalho de futebol ( em relação ao de Coudet ) foi a integração físico-técnica-tática — explicou, ressaltando que este modelo seria aplicado independente do desempenho atrelado à comissão anterior.

— Vínhamos com muitas lesões porque não estávamos fazendo algumas coisas que temos de fazer no esporte, na questão da força física e academia — disse o volante, após a derrota para o Atlético-GO, na 23ª rodada do Brasileirão.