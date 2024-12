Sem uso desde a década de 1980, 17 terrenos em parque industrial na Restinga são arrematados em leilão

Área já conta com indústrias. Alguns dos que foram arrematados serão usados para ampliá-las.

Em novo leilão de imóveis da prefeitura, 17 terrenos no Parque Industrial da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, foram arrematados por 11 empresas. Os lances somaram R$ 5,7 milhões. As áreas estão desocupadas desde a década de 1980, diz o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.