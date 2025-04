Puxada pelo varejo, economia gaúcha começou 2025 com uma boa largada

Vestuário foi um dos setores do varejo que tiveram bons resultados. Jean Pimentel / Agencia RBS

A economia gaúcha começou 2025 com uma boa largada. Calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) avançou em janeiro 1,63% sobre dezembro, com ajuste sazonal. Confira o desempenho dos principais setores, monitorados pelo IBGE:

Varejo

O volume de vendas do comércio cresceu 1,5% frente a dezembro, após queda de 1,8% no mês anterior (sim, mês do Natal, que novamente perdeu para o da Black Friday!). No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacarejo, a venda subiu 3,9%. Em relação a janeiro de 2024, o avanço chegou a 10,8%, puxado por móveis, eletromésticos, vestuário e calçados, provavelmente ainda reflexo da reposição de itens perdidos na enchente.

Serviços

O volume de serviços no Rio Grande do Sul avançou 0,3%, após recuo de 1,1% em dezembro de 2024. Com isso, o setor fica 5,8% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 13,7% abaixo de abril de 2014 (pico da série histórica). O turismo recuou 2,5%. Sobre janeiro do ano passado, a queda geral de serviços foi forte, de 8,2%, puxada por transportes.

Indústria

A produção industrial caiu 0,3% em janeiro, após ter avançado 0,7% em dezembro. Em relação a janeiro de 2024, entretanto, a indústria gaúcha teve incremento de 8,1%, puxado por derivados do petróleo, com aumento na produção de óleo diesel e gasolina, além do crescimento no setor de veículos automotores, com avanço em autopeças, automóveis, reboques e semirreboques.

Agronegócio

O forte da colheita da safra de verão começa em fevereiro, com a soja. Lembremos que este ano teve nova estiagem, sobre uma colheita quase cheia de 2024, pouco atingida pela cheia, que ocorreu em maio.

