A consciência de que a reconstrução do Estado será demorada fez nascer o projeto Rio Grande do Brasil. Por iniciativa de Cassio Bobsin, CEO da Zenvia, quer engajar empresários e executivos de empresas brasileiras que têm clientes gaúchos - pessoas físicas e pequenas e médias empresas a ajudar como podem, ou seja, concedendo descontos ou incentivos. Nascida em Porto Alegre "com uma mesa e dois computadores", a Zenvia tem hoje sede em São Paulo e ações negociadas na bolsa de tecnologia de Nova York, a Nasdaq. A iniciativa reúne cinco empresas - além da Zenvia, Alura (EaD), ContaAzul (gestão para pequenas empresas), Logcomex (software para comércio exterior) e iFood. Cada uma com uma forma e um tempo de contribuição, já asseguraram ações que garantem que R$ 25 milhões vão ficar no bolso das pessoas e negócios beneficiados. Cássio diz que ficará feliz se a iniciativa alcançar R$ 100 milhões.