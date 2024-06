No final de maio, na assembleia de acionistas da Fraport em Frankfurt, a companhia alemã foi questionada por "socializar prejuízo" em Porto Alegre, cobrando recursos do governo brasileiro para reparar o aeroporto Salgado Filho. O protagonista foi o alemão Christian Russau, integrante desde 2010 da organização chamada Acionistas Críticos, criada ainda em 1986. Com a compra de apenas uma ação de grandes companhias alemãs, o grupo participa de assembleias e faz cobranças dos pontos de vista ético, social e ambiental a gestores e controladores. No caso da Fraport, sustenta que a "força maior" alegada para obter mais recursos públicos só vale se houver certeza de que não há motivos pelos quais a empresa deva ser responsabilizada - como negligência (deixou de fazer algo que deveria). Russau morou no Rio e em São Paulo e fala um bom português. Já esteve em Porto Alegre, acompanhando a remoção dos moradores da Vila Nazaré, decidida para permitir a ampliação das pista do Salgado Filho.