De volta ao Estado depois de participar da 8ª edição do Fórum Europeu de Defesa Civil, Abner de Freitas, CEO da startup gaúcha Hopeful, que trabalha com prevenção de desastres, relata episódios em países e regiões que podem servir de exemplo ao RS no enfrentamento de novas inundações. Da Itália a Santa Catarina, segundo o empreendedor, a melhor resposta à próxima catástrofe é investir em Defesa Civil, sobretudo em ações de preparação, para evitar as emergenciais.