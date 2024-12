Remédio amargo a caminho: quais são os jogadores do Inter que podem deixar o Beira-Rio

Wesley é o jogador que tem a situação mais próxima de definição. André Ávila / Agencia RBS

A declaração é do presidente Alessandro Barcelos:

– É necessário enfrentarmos isso de uma outra forma. O remédio é mais amargo. Eu não tenho dúvida que o remédio é mais amargo porque não existe mágica no futebol. As medidas serão tomadas. A venda de atletas é necessária para que o clube sobreviva.

O Inter, que já sinalizava ao mercado o desejo de negociar atletas, abriu ainda mais as portas de saída do Beira-Rio. Como em qualquer clube, não há proibições de vendas, mas alguns nomes enfrentarão mais resistência. Outros terão caminho livre.

Atualmente, cinco jogadores estão na mira. O zagueiro Vitão, o volante Rômulo, o lateral-direito Bruno Gomes (volante de origem), o meia Gabriel Carvalho e o atacante Wesley são os mais cotados a deixar Porto Alegre. Alguns têm negociações avançadas. Outros ainda estão na fase das sondagens.

Wesley é quem tem a situação mais próxima de definição. Ele tem uma proposta de 10 milhões de euros do Krasnodar-RUS. O Inter tem direito a 50% do valor (a outra metade é do Palmeiras). Essa verba será usada para abater dívidas do próprio Krasnodar, referente à compra de Wanderson, e para pagar o Cruzeiro pela negociação de Welsey.

Vitão recebeu sondagem do Napoli. O valor sinalizado foi de 7 milhões de euros. O Inter pede 10 milhões de euros, quantia que havia sido oferecida pelo Real Betis no meio do ano, mas não se concretizou por causa de problemas dos espanhóis com o fair play financeiro. Os colorados têm 80% dos direitos.

Rômulo despertou interesse de clubes da MLS (a liga dos Estados Unidos) e da Europa. Mas sem ofertas concretas. O valor estimado é de 7 milhões de euros, dos quais o Inter tem direito a 65%.

Efetivado como lateral-direito, Bruno Gomes chamou a atenção no Brasileirão. E ao menos um clube italiano e outro espanhol sinalizaram interesse em contratar o volante de origem. Deste jogador o Inter detém 100% dos direitos econômicos.

Há, ainda, Gabriel Carvalho. Ao longo da quarta-feira, surgiram rumores de um suposto interesse do Al-Qadisiyah, da Arábia Sudita. Eles estariam dispostos a investir 22 milhões de euros (poucou mais de R$ 142 milhões). O Inter tem direito a 80% do dinheiro.