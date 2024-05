Ela embala grandes projetos de clientes, nos últimos anos inclusive com trabalhos em série fora do Brasil mas não gosta muito de falar sobre a sua própria trajetória. Eliana Azeredo, fundadora e presidente da Capacità, diz ter saído "do nada" para montar eventos que representam o Brasil no Exterior. Já organizou estandes que representaram o país em feiras industrias setoriais e, por três anos seguidos, na maior conferência anual do clima, a COP. Tudo começou, relata, quando se sentia ociosa como secretária na Cia. Zaffari, onde aprendeu até a fazer pacotes de presente com "dona Dulce", uma das matriarcas da rede gaúcha de supermercados.