Desde 2022, César Gioda Bochi é diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi e da Confederação Sicredi, onde atua há 25 anos. Formado em administração de empresas pela UFRGS, tem passagens pela Insead e pela Harvard Business School. O executivo comanda toda a operação da sexta maior instituição financeira do país da sede nacional da Avenida Assis Brasil, e, edifício com ares de multinacional inovadora.