Congresso já não faz chantagem para votar medidas do governo: partiu para a extorsão

Foram tantas formas de liberação de emendas parlamentares para tentar garantir a aprovação do pacote de corte de gastos que a coluna perdeu um pouco as contas, mas para ficar em uma cifra segura, até agora pelo menos R$ 7,7 bilhões foram desembolsados. Contrariando as previsões, o dólar abriu em leve baixa, atingiu R$ 6,30, mas antes do meio-dia voltou a baixar depois de nova intervenção do Banco Central (BC) de US$ 8 bilhões - sim, só nesta manhã.