Afinal, que parte dos minérios Trump exige da Ucrânia em "plano de paz"?

Zelensky diz que os EUA gastaram US$ 98,5 bilhões coml a Ucrânia, Trump quer US$ 500 bilhões.

Trump exige da Ucrânia não apenas 50% dos rendimentos do país com a exploração de recursos naturais . Seria uma cifra absurda, embora incalculável, porque a estimativa do valor dessas reservas vai de US$ 15 trilhões a US$ 150 trilhões.

Cobra ainda US$ 500 bilhões exigindo a propriedade de jazidas de terras raras , minerais usados nas indústrias de defesa e tecnologia. O "argumento" é de que seriam uma indenização pelos gastos americanos no apoio à guerra.

Segundo o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, Washington forneceu ao seu país US$ 67 bilhões em armas e US$ 31,5 bilhões em recursos durante a guerra de quase três anos com a Rússia. Seriam US$ 98,5 bilhões. Só com as terras-raras, a "pedida" de Trump é cinco vezes maior.