Qual é a empresa gaúcha que pode voltar a fazer parte do principal índice da bolsa

Marcopolo é conhecida por fabricar carrocerias de ônibus. Marcopolo / Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (6), as ações da Marcopolo, empresa com sede em Caxias do Sul conhecida por fabricar carrocerias de ônibus, devem voltar fazer parte da carteira teórica do Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira (B3).

As três prévias apresentadas até quinta-feira (2) registram a entrada da Marcopolo. A carteira definitiva será apresentada na segunda-feira. A prévia mais recente inclui 87 ativos de 84 empresas brasileiras, das quais quatro gaúchas — Gerdau, Lojas Renner, Marcopolo e SLC Agrícola.

Para fazer parte da carteira do Ibovespa, as empresas precisam cumprir critérios, como ter ações negociadas em 95% dos pregões e ter ao menos 0,1% de participação na movimentação financeira total da bolsa de valores em cerca de um ano.

A Marcopolo afirma ter integrado a carteira do indicador até 2015. A prévia, portanto, marca o retorno da empresa ao Ibovespa após 10 anos. Conforme o sócio da Fundamenta Investimentos, Valter Bianchi Filho, as empresas que participam do indicador têm maior relevância e capacidade de negociação de papéis — ou seja, maior potencial de captação de recursos.

A composição da carteira do Ibovespa é revisada a cada quatro meses. A que deve marcar a volta da Marcopolo será valida entre janeiro e maio. Na terceira prévia, as ações da empresa de Caxias do Sul estão com peso de 0,25% no Ibovespa. Os papéis da Vale têm maior participação, de 11,89%.

