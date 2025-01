Ponte reconstruída e levada outra vez pelo rio simboliza necessidade de resiliência

Houve um momento, logo depois que as águas do dilúvio de maio baixaram, que a jornalista que assina esta coluna sentiu arrepios. Enquanto gestores públicos apontavam a necessidade de fazer projetos de infraestrutura com mais resiliência – maior capacidade de resistir a fenômenos climáticos severos –, proliferavam pelo Estado iniciativas para restabelecer conexões ainda mais precárias do que as existentes antes.