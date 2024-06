Um integrante do governo do Estado até agora pouco conhecido dos gaúchos foi designado para uma tarefa crucial para que o Rio Grande do Sul consiga não apenas sair da crise aberta pelo dilúvio de maio, mas abra opções para o futuro. Pedro Capeluppi é funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e esteve à frente da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia em 2022. Economista formado pela Universidade de Brasília (UnB), tem pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Agora, é secretário extraordinário de apoio à reconstrução do Estado.