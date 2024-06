Começa a funcionar nesta terça-feira (4) o posto avançado do BNDES em Porto Alegre, nos 13º e 14º andares do prédio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RS), na Rua Gutemberg, 151, no bairro Petrópolis. A intenção do BNDES é manter as atividades na capital gaúcha no mínimo, ao longo do mês de junho, em espaço cedido pelo CRC-RS.